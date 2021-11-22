Арт-объект с изображением Цоя появился в Пскове

В Пскове на улице Калинина появился мурал с изображением советского рок-музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Инициатива по созданию этого арт-объекта принадлежит вице-спикеру Псковского областного собрания, директору ООО «Псков-Полимер» Юрию Сорокину, пишет Псковская лента новостей.

Недавно на этой же улице установили музыкальную скамейку с коваными декоративными элементами. Ее сиденье выполнено в виде клавиатуры пианино, а рядом находится кованый фонарь с зонтиком.

Ранее сообщалось, что в Пскове до конца этого года отремонтируют 23 дворовые территории. Средства на благоустройство дворов недавно поступили из федерального бюджета по программе формирования комфортной городской среды. Речь идет о сумме в 70 млн рублей.