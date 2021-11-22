Ремонт дорог по плану 2022 года начался в Астраханской области

Подрядчики в Астраханской области приступили к ремонту дорог по плану 2022 года. Контракты на выполнение работ были заключены в августе, чтобы дорожники смогли планировать закупку материалов.

Бригады уже работают на трассе Камызяк–Тузуклей. Ремонт потребуется на участке протяженностью свыше 13 км. Рабочие укрепят обочины, уложат верхний слой асфальта, нанесут разметку, а также установят четыре остановочных пункта и 270 дорожных знаков. Об этом пишет «Астрахань 24».

На трассе Астрахань–Зеленга отремонтируют участок протяженностью почти 23 км. На текущий момент рабочие уложили 13 км выравнивающего слоя и 10 км верхнего слоя. Параллельно ведется установка автобусных павильонов. Подрядчик рассчитывает сдать в эксплуатацию 9 км дороги уже в 2021 году. Согласно контракту, работы на объекте должны быть завершены к ноябрю 2022 года.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе приведут в порядок 72 км трасс.