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Хирурги в Новосибирске впервые в мире установили собаке протезы на все лапы

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Ветеринары в Новосибирске впервые в мире установили собаке протезы на все лапы. На операционный стол новосибирских хирургов попала дворняжка из Краснодара Моника, которую обнаружили в лесу с отрубленными лапами.

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«Мы первыми сделали такие операции кошкам, но собаке это сделать в 10 раз сложнее, потому что она тяжелее (около 17 кг) и к тому же у нее нестандартные размеры — это полутакса с кривыми лапками, и как установить ей протезы, сначала было непонятно», — рассказал «РИА Новости» один из врачей.

Специалисты разработали индивидуальные протезы, после чего распечатали их на 3D-принтере. Для того чтобы протезы успешно приросли к кости, врачи обработали изделие специальным покрытием.

В январе прошлого года индийские врачи попытались установить протез лапы тигру, однако операция завершилась неудачей, так как животное не приняло искусственную конечность. Когда тигр пришел в себя после операции,он начал срывать протез, после чего медикам пришлось убрать его.

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