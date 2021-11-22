Платная парковка в центре Санкт-Петербурга подорожает

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга с 1 декабря поднимет тариф в зоне платной парковки для легковых машин. Об этом 22 ноября говорится в сообщении на сайте администрации города.

«Теперь единый почасовой тариф для автотранспорта категории В составит 100 рублей», — отметили в комитете по транспорту. В настоящее время легковые автомобили паркуются в центре города за 60 рублей в час.

Также с 1 декабря зона платной парковки начнет функционировать еще на 71 улице Центрального района — в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной Фонтанки.

Зона платной парковки уже доказала свою эффективность. Так, в частности, выросла пропускная способность и скорость передвижения общественного транспорта и автотранспорта на магистральных улицах и значительно сократились случаи парковки на тротуарах или вторым рядом.

При этом для жителей платной зоны тариф на оформление годового парковочного разрешения останется неизменным — 1800 рублей в год для категории В, 900 рублей — для А и 3600 в год — для категории С.

Бесплатно парковаться в зоне платной парковки при условии оформления парковочного разрешения смогут в том числе участники Великой Отечественной войны, блокадники, владельцы электрокаров.

Регулирование тарифов связано с загрузкой действующей зоны платной парковки, заключили в Смольном.

17 ноября сообщалось, что самым популярным способом оплаты стоянки в Москве стало приложение «Парковки Москвы»: предпочтение ему отдают до 90% автомобилистов. Общее количество скачиваний программы достигло 4,7 млн.

В середине октября стало известно, что москвичи стали чаще оплачивать безналом парковки со шлагбаумом. Этим способом пользуются 70% автомобилистов, в то время как в январе их было 44%.