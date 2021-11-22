«Танцующий» мост в Волгограде отремонтируют до января 2023 года

В Волгограде отремонтируют мостовой переход через Волгу, также известный как «танцующий» мост. Работы по обновлению дорожного покрытия на участке протяженностью свыше 3 км начнутся в 2022 году. Ведется поиск подрядчика, готового до января 2023 года реализовать проект стоимостью 114,8 млн рублей.

Как отмечает ресурс «НовостиВолгограда.ру», на мостовом переходе запланирована срезка существующего асфальтобетона. В качестве нового покрытия дорожники уложат щебеночно-мастичную смесь ЩМА-15 на ПБВ 60. На объекте предусмотрен ремонт дождеприемных колодцев, установка бортового камня, остановочных павильонов.

В Волгоградской области продолжается строительство Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу на трассе между Волгоградом и Волжским. Его протяженность составит 14,2 км. Трасса должна соединить мосты через Волгу и Ахтубу. 1 октября сообщалось, что рабочие приступили к возведению моста в пойме через ерик Гнилой, который станет его частью. Варианты расположения трассы рассматривали совместно с жителями Среднеахтубинского района.