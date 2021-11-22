Дорогу до заполярной Териберки закрыли из-за плохой видимости

Ограничение движения для транспорта ввели на автодороге Кола – Серебрянские ГЭС с 32-км до Туманного и на подъезде к селу Териберка. Речь идет о запрете движения для всех видов транспорта.

Причина — неблагоприятные погодные условия. Сейчас в районе сильный ветер, идет снег и плохая видимость, пишет ИА «Би-порт».

Ранее синоптики предупреждали о сильных осадках в Карелии и Мурманской области. Возможны метели и ветер с порывами до 28 м/с.