Автобусы массово проверят на дорогах в Брянской области

Профилактическое мероприятие «Автобус» проведут на дорогах в Брянской области. Сотрудники ДПС проверят безопасность пассажирских перевозок и дисциплину водительского состава.

По данным NASHBRYANSK.RU, инспекторы будут проводить скрытое патрулирование на автомобилях без опознавательных знаков и с установленными в салоне видеокамерами. Они будут выявлять водителей автобусов, нарушающих правила дорожного движения, и передавать информацию ближайшим постам и экипажам.

Мероприятие состоится с 24 по 26 ноября.

С начала 2021 года в Брянске произошла 21 авария с участием пассажирского транспорта. 19 человек пострадали, один погиб.