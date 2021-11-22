Президент РПЛ заявил о необходимости скорректировать лимит на легионеров

Нельзя говорить о полной отмене лимита на легионеров в российском футболе, однако формула должна быть скорректирована. Такое мнение 22 ноября заявил новоизбранный президент «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) Ашот Хачатурянц.

Хачатурянц, избранный на пост 22 ноября, заявил, что вопрос о легионерах стоит давно и остро, беспокоя клубы.

«На сегодняшний момент у нас отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных футболистов. Лимит должен изменяться. Мы не можем говорить сейчас о полной отмене, но формула 10+15 или другая обсуждается. После согласования с клубами она будет утверждена и предложена РФС», — сказал Хачатурянц на пресс-конференции.

На данный момент в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут находиться на поле одновременно, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

20 сентября главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил о своем несогласии с позицией президента РФ Владимира Путина, который не поддержал инициативу о снятии лимита на участие иностранцев в чемпионате страны.

Путин 10 сентября высказался по вопросу легионеров в российском футболе. Он не поддержал инициативу о снятии лимита на участие иностранцев в чемпионате страны. По его словам, если на поле будут выходить спортсмены из других стран, то сборная РФ сможет далеко не скоро участвовать в Олимпийских играх.