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Колокола установили на строящийся храм в Тамбовской области

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Колокола установили на строящийся храм в честь архангела Михаила в селе Беломестная Криуша под Тамбовом. Работы проведены по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия.

Земельный участок под храм был выделен в 2017 году. В марте 2018 года был заложен фундамент поклонного креста, за год удалось закончить первый этап возведения стен. После этого рабочие залили монолитный свод и продолжили кладку кирпича. В сентябре 2020 года при установке на храм купол упал со стрелы крана. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Установить купол удалось лишь спустя год. По благословению митрополита состоялось освещение колоколов.

17 ноября сообщалось об установке нового купола на церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Рязанской области. Ее считают одной из самых необычных в регионе. Такой облик церкви придавали купола, форму которых сравнивали с пламенем свечи.

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