Новую гостиницу откроют в комплексе Псково-Печерского монастыря

В Печорах откроется новая гостиница Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Здание строят рядом с Соборной площадью и самой обителью. Это третья очередь единого гостиничного комплекса.

Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу Псковской епархии пишет, что новый отель будет высокого класса, в нем оборудуют около 40 номеров для гостей. На первом этаже будет кафе в стиле расположенного поблизости кафе «Несвятые святые». Там же откроют магазины авторских работ мастеров.

В начале ноября сообщалось о планах отреставрировать Мальской Спасо-Рождественский монастырь в Печорском районе. Он известен с XV века. Считается, что его основал пустынножитель Онуфрий. Архитектурный ансамбль — памятник федерального значения.