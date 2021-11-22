Опубликованы первые изображения кроссовера Kia Niro нового поколения

Корейский автопроизводитель Kia опубликовал первые официальные эскизы кроссовера Niro нового поколения. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает пресс-служба компании.

В экстерьере нового автомобиля нашли место дизайнерские решения, которые были представлены на концепт-каре Habaniro в 2019 году.

Кузов кроссовера получил двухцветную окраску. В интерьере появилась асимметричная передняя панель. В ее дизайне сочетаются горизонтальные и диагональные линии и формы, отметили в компании.

В Kia добавили, что дизайн нового автомобиля подчеркивает приверженность компании концепции устойчивого развития. Niro в полной мере отвечает требованиям клиентов, которые стремятся заботиться об окружающей среде, подчеркивает производитель.

Премьера нового Kia Niro состоится 25 ноября на автосалоне Seoul Mobility Show в Сеуле.

16 ноября сообщалось, что Kia выпустит новый семиместный кроссовер, который получил рабочее название KY. По имеющимся данным, автомобиль будет построен на базе модели Seltos, от которой новинка унаследует шасси, силовые агрегаты, переднюю часть кузова и общую дизайнерскую концепцию.

1 июля Kia объявила о начале трансформации бренда в России и на рынках стран СНГ. Первым шагом стало объявление нового названия компании — Kia Russia & CIS («Киа Россия и СНГ»). Кроме того, у компании появился новый девиз — Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»).