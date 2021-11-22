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Театр фольклорной песни и танца «Айкай» отремонтируют в Ижевске

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В бывшем здании Государственного русского драматического театра им. В.Г. Короленко в Ижевске начался ремонт помещений, сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Сооружение было построено в 1946 году. В настоящее время театр фольклорной песни и танца «Айкай» занимает 15% здания, это его репетиционная база.

Как заявил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев, на ремонт помещений для творческого коллектива выделили 6 млн рублей из бюджета республики. До конца года планируется обновить артистические гримерки, репетиционный зал, оркестровую яму, пошивочный цех, костюмерную и коридор с гардеробом. После того как закончится ремонт, «Айкай» сможет проводить в здании камерные концерты, передает udm-info.ru.

В Ижевске к 2025 году планируют отремонтировать Музей Ижевска, или, как его называют горожане, Генеральский дом. О планах по обновлению здания мэр Олег Бекмеметьев рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Определились, в какую федеральную программу будем включаться, чтобы полностью обеспечить финансирование капитального ремонта здания. Это нацпроект «Культура». Уже готовим документы на включение в нацпроект в 2023 году. К этому времени должен быть готов проект и пройдена его экспертиза», — написал мэр. Учрежден некоммерческий фонд для сбора средств на восстановление.

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