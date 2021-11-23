Глава ФНС Даниил Егоров заявил, что в будущем ведомство планирует отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, они будут автоматизированы. Все вычеты планируют перевести на этот принцип к 2024 году.

На сегодня в России существует целый ряд налоговых вычетов: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные, по переносу убытков на будущее и профессиональные. Если человек имеет право на налоговые вычеты или получил доходы, по которым у него нет налогового агента, то в большинстве случаев ему потребуется заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ. При этом каждый вычет носит заявительный характер, то есть даже в случае наличия налогового агента гражданин всё равно должен изъявить желание получить вычет.

При отсутствии агента россиянин сам подает в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ. И именно в последнем варианте заключается сложность для граждан. Во-первых, нужно собрать документы, которые подтверждают право на вычет. А для каждого из них свои условия, предусмотренные законодательством, и свой необходимый комплект документов. Физлицам необходимо самостоятельно узнать и изучить данный комплект, запросить его в организациях.

Например, если россиянин за календарный год лечил зубы в трех стоматологиях и все три проходят по суммовому диапазону, то нужно запросить документы во всех трех компаниях. Далее надо самостоятельно заполнить декларацию 3-НДФЛ и отправить ее в налоговую инспекцию вместе с комплектом собранных документов. И ждать возврат НДФЛ в течение четырех месяцев. Три месяца отводится для проведения камеральной проверки и еще дополнительный месяц — для возврата суммы налога.

Естественно, когда граждане видят весь этот путь, у некоторых опускаются руки уже на старте.

Справедливости ради, стоит отметить, что сейчас действует упрощенный порядок по частному случаю — получение вычета на взносы и на доход по индивидуальному инвестиционному счету (далее — ИИС). Основное условие, чтобы профучастники, у которых открыт ИИС, в добровольном порядке присоединились к обмену информацией с ФНС России. И если налоговый агент (в данном случае брокер) подал необходимую информацию по физлицам, то последним не нужно заполнять 3-НДФЛ и собирать комплекты подтверждающих документов, а следует дозаполнить заявление в личных кабинетах налогоплательщиков и отправить на рассмотрение в инспекцию. У контролеров будет месяц для проведения проверки и 15 дней для возврата денег вместо четырех месяцев, как по полной 3-НДФЛ.

Судя по заявлению главы ФНС, планируется, что ускоренное электронное взаимодействие будет проходить не только по инвестиционным вычетам, но и всем остальным. Таким образом, гражданам не надо будет самостоятельно собирать документы и заполнять 3-НДФЛ. Просто налоговики сами на основании содержащихся данных рассчитают вам вычеты.

По-хорошему, налоговые агенты, которые станут представлять информацию по ускоренному варианту, должны под роспись уведомить клиента, что будут транслировать информацию в налоговую службу. А клиент должен с этим согласиться. И уже вне зависимости от того, придет ли он в налоговую за вычетами в дальнейшем или нет, у инспекторов будет информация о данном объекте.

Если же говорить не о возврата НДФЛ с помощью налоговых вычетов, а о том, что у гражданина есть доход, с которого он обязан заплатить налог, то, как указал Даниил Егоров, «если мы как налоговая служба имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать».

Случаи, когда гражданин обязан задекларировать свой доход, прописаны в Налоговом кодексе. Например, если вы сдаете квартиру в аренду физлицам, получаете иностранные дивиденды, доходы от иностранного брокера, продаете имущество, которым владеете менее трех (пяти) лет, то вы обязаны об этом отчитаться и при необходимости заплатить в казну. В связи со сложным процессом, а также возможным нежеланием платить сбор физические лица не декларируют этот доход, тем самым лишая бюджет дополнительных поступлений.

Подводя итоги: положительный момент — в общем отказе от 3-НДФЛ, практически весь документооборот и расчет минует физлиц, отрицательный момент — это, скорее всего, напрямую коснется тех, кому есть что скрывать в рамках своего дохода и имущества.

Автор — специалист по налогам департамента клиентского сервиса «Открытие Брокер» («Открытие Инвестиции»)

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