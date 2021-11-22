Названа дата открытия обновленного парка «Орленок» в Воронеже

Власти Воронежа назвали новые даты открытия парка «Орленок», чья реконструкция затянулась. Основные работы могут завершить к концу этого года, сообщает городская администрация. Планируется открыть парк для посещения либо в этом году, либо в начале следующего паркового сезона.

По словам мэра Вадима Кстенина, если будет принято решение открыть «Орленок» для посещения этой зимой, необходимо выбрать обслуживающую организацию, которая займется уборкой тротуарных частей от снега и льда.

ИА «Абирег» напоминает, что реконструкция парка продолжается уже почти два года. Сроки открытия сдвигались пять раз. В мае мэрия расторгла контракты с первыми подрядчиками, ООО ПКФ «Воронежтеплоспецстрой» и ООО СК «ВСБ», из-за угрозы банкротства. После этого власти стали искать не одного подрядчика, а сразу нескольких, которые бы выполняли более мелкие работы.

Ранее сообщалось, что в Воронеже к 2025 году за 10 млрд рублей должны построить первую линию для метробуса. Линия протяженностью 22 км соединит Воронежский государственный университет (ВГУ) и аэропорт имени Петра I.