Украина получила заверения от Болгарии о неизменности позиции по Крыму

МИД Украины получил от многих официальных представителей Болгарии заверения в неизменности позиции по территориальной принадлежности Крыма. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы не только словами отреагировали, потому что вызов посла Болгарии в МИД — это действие в дипломатии, а не слова, и за последние два дня мы получили от многих официальных представителей Болгарии заверение в неизменности позиции Болгарии по территориальной принадлежности Крыма», — цитирует его агентство «Укринформ».

Глава МИД Украины подчеркнул, что власти страны не будут оставлять без ответа подобные комментарии.

18 ноября президент Болгарии Румен Радев напомнил, что Крым является частью России. Он указал, что внешней политике необходим прагматизм, а антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, не дают никакого эффекта. Он также отметил, что Россия не может быть «врагом» Болгарии, так как в памяти болгар она «освободительница нашего народа».

На следующий день в МИД Украины сообщили, что вызвали посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева из-за высказывания Радева. В ведомстве отметили, что ожидают опровержения президентом страны его слов.

20 ноября Кулеба указал на то, что болгарский президент нанес удар по отношениям двух стран и «подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде».

В свою очередь, сам Радев подчеркнул, что согласно политическим реалиям, Крым принадлежит России.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.