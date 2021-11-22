В Москве женщина пыталась продать младенца за 100 тыс. рублей

В Москве возбуждено уголовное дело против 26-летней местной жительницы. Ее подозревают в попытке продать новорожденного ребенка. Об этом 22 ноября сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве (ГСУ СК).

Дело было возбуждено по признакам поступления, предусмотренного п.п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, женщина разместила в интернете сообщение о поиске родителей для новорожденного мальчика.

«В ходе переписки с предполагаемыми родителями женщина указала требование о передаче ей денежных средств в размере 100 тыс. рублей. Затем прилетела в Москву и 22 ноября 2021 года, находясь в помещении одного из отелей, расположенного на территории Нижегородского района, после получения денег передала ребенка покупательнице и написала расписку», — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.

Деятельность женщина была пресечена сотрудниками правоохранительных ведомств. Ребенок помещен в специализированное медицинское учреждение.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанной. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, 3 сентября, суд в Ставропольском крае приговорил жительницу Тюмени к 2,3 года колонии общего режима за попытку продать недавно родившегося сына за 50 тыс. рублей. Ее подельница, через которую осужденная пыталась совершить продажу, получила три года условно и запрет занимать определенные должности.

Установлено, что продать ребенка женщина хотела из-за финансовых сложностей. О сделке она договорилась, еще когда ребенок не появился на свет. Купить его должны были жительницы Кабардино-Балкарии.