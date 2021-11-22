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Овечкин обошел Сундина в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен

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Российский форвард ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил свою позицию в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен и смог выйти на 28-е место, обойдя результат завершившего карьеру шведского хоккеиста Матса Сундина.

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В активе Сундина — 1349 баллов, которые он заработал в 1346 матчах. В активе Овечкина на сегодняшний день 1350 очков по итогам 1216 матчей, отмечает телеканал «Звезда».

Заброшенная в последнем матче шайба стала у Овечкина 745-й в НХЛ, пишет Life.ru. Таким образом, от чешского хоккеиста Яромира Ягра, который занимает третье место в списке лучших бомбардиров, россиянин сейчас отстает на 21 шайбу.

Рекордсменом же является Уэйн Гретцки, у которого 894 результативных броска. Второе место занимает Горди Хоу (801), а замыкает тройку Яромир Ягр (766), пишет RT.

Между тем заброшенная Овечкиным шайба в матче с «Сиэтл Кракен» не помогла команде победить: игра завершилась со счетом 5:2 в пользу соперников.

21 ноября Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». Встреча завершилась со счетом 4:0, Овечкин отличился дублем и результативной передачей.

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