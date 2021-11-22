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Песков прокомментировал ситуацию с введением в Татарстане QR-кодов на транспорте

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Проверка QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане не могла обойтись без проблем на первоначальном этапе. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ.

«Разумеется, подобные решения (введение системы QR-кодов на транспорте. — Ред.) не могут реализовываться без определенных проблем на первоначальном этапе, но надеемся, что скоро ситуация выровняется», — заявил Песков.

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По его словам, вводя систему QR-кодов, регион использует полномочия, которые были предоставлены субъектам РФ на фоне пандемии коронавируса.

«Главное, что всё это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии», — заключил Песков.

С 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от COVID-19, перенесенной болезни или справки о медотводе. Утром 22 ноября в Татарстане высадили из транспорта более 500 человек без QR-кодов.

Минтранс и минздрав Татарстана прокомментировали «Известиям» ситуацию с высадкой пассажиров. Отмечалось, что гражданам, пополнившим транспортные карты за декабрь, но не имеющим QR-кода, действие льготного проездного продлят после снятия ограничений без дополнительного пополнения.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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