Центр рыбоводства построят в Карелии

В Карелии появится селекционно-племенной центр рыбоводства. Соответствующий тендер объявлен на портале госуслуг. Речь идет о работах по подготовке стройплощадки.

Заказчиком работ выступает ФБГУ «Главное бассейновое управление по рыбоводству и сохранению водных биологических ресурсов». Начальная цена контракта — 6,8 млн рублей.

Объект находится на участке площадью почти 286 тыс. кв. м в Сосновецком сельском поселении в Беломорском районе. Подрядчику предстоит поработать со зданиями центра селекции, гаража и КПП, а также расчистить русло реки Копак.

Как пишет ИА «Карелinform», тендеры, связанные с новым центром рыбоводства, периодически появляются на портале госзакупок. В августе «Главрыбвод» уже искал компанию для выполнения строительно-монтажных работ, так как прежний контракт расторгли по соглашению сторон.