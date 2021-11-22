Депутат рады заявил о наличии смонтированных пленок в деле против Медведчука

Уголовное дело в отношении главы политсовета парламентской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука выстроено на смонтированных пленках. Об этом говорится в сообщении депутата Верховной рады Украины от ОПЗЖ Рената Кузьмина, опубликованном на сайте партии 22 ноября.

«Мало того что пленки, на которых основаны все обвинения против Медведчука, были добыты с нарушением порядка сбора доказательств, так эти пленки еще и смонтированы. Об этом свидетельствует заключение официальной экспертизы», — сказал парламентарий.

Он уточнил, что уголовное дело Медведчука содержит в себе результаты экспертиз записей его переговоров с различными российскими чиновниками.

«Специалисты знают, что просто пленок или записей разговоров недостаточно. Они должны быть добыты при соблюдении всех процессуальных процедур, предписанных законом. Если допущено даже незначительное нарушение в процессе сбора доказательств, то такие пленки не могут быть заложены в основу обвинительного приговора», — пояснил Кузьмин, добавив, что для этого существует соответствующее решение Конституционного суда, согласно которому нарушение порядка сбора доказательной базы влечет за собой признание таких доводов недопустимыми.

Депутат также обратил внимание на то, что в заключении проведенной по инициативе адвокатов экспертизы говорится, что все приложенные к делу пленки были заведомо смонтированы. При этом сам факт наличия результатов проверки остался никем не замеченным.

«Просто представьте себе абсурдность ситуации: смонтированные, склеенные из разных разговоров записи поданы генпрокурором как доказательства по уголовному делу Медведчука. В материалах дела отсутствуют разрешение суда на проведение записей и их оригиналы. При этом эксперты исследовали копии, что, опять же, недопустимо, поскольку на рассекречивание этих материалов разрешения тоже нет», — заключил Кузьмин.

Ранее, 2 ноября, Виктор Медведчук заявил, что заведенное против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины. По его словам, решение суда об избрании меры пресечения незаконно и для этого не было никаких оснований.

В тот же день Печерский районный суд Киева избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по первому делу о госизмене. Мера предусматривает возложение на подозреваемого определенных обязанностей, в том числе являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания и сдать паспорта для выезда за границу.

12 октября Печерский районный суд Киева снова отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест на срок до 7 декабря. Суд не поддержал ходатайство прокуратуры взять политика под стражу с назначением залога в 1 млрд гривен (порядка $38 млн).

8 октября Медведчуку огласили новое подозрение по статьям о госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.

Главу политсовета ОПЗЖ также обвиняют в покушении на разграбление национальных ресурсов. По делу проходит и его соратник Тарас Козак.