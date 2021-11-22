Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Новые санкции Евросоюза против Белорусии вступят в силу в конце ноября
Мир
Путин заявил об отказе Украины выполнять Минские соглашения
Мир
МИД Украины заявил об отсутствии плана наступления в Донбассе
Мир
Вице-премьер Украины исключила возможность подачи воды в Крым
Общество
Правительство утвердило новый порядок получения пенсионных выплат
Политика
В ГД внесли запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника законопроект
Мир
Глава СК Белоруссии заявил о 132 пострадавших мигрантах на польско-белорусской границе
Спорт
Овечкин обошел Сундина в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен
Экономика
Курс евро поднялся выше 84 рублей впервые с начала октября
Общество
Премьер Италии обсудил с Путиным миграционный кризис на границе Польши

Депутат рады заявил о наличии смонтированных пленок в деле против Медведчука

Депутат рады заявил, что дело против Медведчука основано на смонтированных пленках
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело в отношении главы политсовета парламентской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука выстроено на смонтированных пленках. Об этом говорится в сообщении депутата Верховной рады Украины от ОПЗЖ Рената Кузьмина, опубликованном на сайте партии 22 ноября.

«Мало того что пленки, на которых основаны все обвинения против Медведчука, были добыты с нарушением порядка сбора доказательств, так эти пленки еще и смонтированы. Об этом свидетельствует заключение официальной экспертизы», — сказал парламентарий.

Политическое злоключение: в чем обвиняют Виктора Медведчука
И от чего зависит дальнейшая судьба главы политсовета оппозиционной платформы

Он уточнил, что уголовное дело Медведчука содержит в себе результаты экспертиз записей его переговоров с различными российскими чиновниками.

«Специалисты знают, что просто пленок или записей разговоров недостаточно. Они должны быть добыты при соблюдении всех процессуальных процедур, предписанных законом. Если допущено даже незначительное нарушение в процессе сбора доказательств, то такие пленки не могут быть заложены в основу обвинительного приговора», — пояснил Кузьмин, добавив, что для этого существует соответствующее решение Конституционного суда, согласно которому нарушение порядка сбора доказательной базы влечет за собой признание таких доводов недопустимыми.

Депутат также обратил внимание на то, что в заключении проведенной по инициативе адвокатов экспертизы говорится, что все приложенные к делу пленки были заведомо смонтированы. При этом сам факт наличия результатов проверки остался никем не замеченным.

«Просто представьте себе абсурдность ситуации: смонтированные, склеенные из разных разговоров записи поданы генпрокурором как доказательства по уголовному делу Медведчука. В материалах дела отсутствуют разрешение суда на проведение записей и их оригиналы. При этом эксперты исследовали копии, что, опять же, недопустимо, поскольку на рассекречивание этих материалов разрешения тоже нет», — заключил Кузьмин.

Ранее, 2 ноября, Виктор Медведчук заявил, что заведенное против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины. По его словам, решение суда об избрании меры пресечения незаконно и для этого не было никаких оснований.

В тот же день Печерский районный суд Киева избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по первому делу о госизмене. Мера предусматривает возложение на подозреваемого определенных обязанностей, в том числе являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания и сдать паспорта для выезда за границу.

12 октября Печерский районный суд Киева снова отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест на срок до 7 декабря. Суд не поддержал ходатайство прокуратуры взять политика под стражу с назначением залога в 1 млрд гривен (порядка $38 млн).

8 октября Медведчуку огласили новое подозрение по статьям о госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.

Главу политсовета ОПЗЖ также обвиняют в покушении на разграбление национальных ресурсов. По делу проходит и его соратник Тарас Козак.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021