Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Новые санкции Евросоюза против Белорусии вступят в силу в конце ноября
Мир
Путин заявил об отказе Украины выполнять Минские соглашения
Мир
МИД Украины заявил об отсутствии плана наступления в Донбассе
Мир
Вице-премьер Украины исключила возможность подачи воды в Крым
Общество
Правительство утвердило новый порядок получения пенсионных выплат
Политика
В ГД внесли запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника законопроект
Мир
Глава СК Белоруссии заявил о 132 пострадавших мигрантах на польско-белорусской границе
Спорт
Овечкин обошел Сундина в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен
Экономика
Курс евро поднялся выше 84 рублей впервые с начала октября
Общество
Премьер Италии обсудил с Путиным миграционный кризис на границе Польши

Вице-премьер Украины исключила возможность подачи воды в Крым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина на 90% достроила дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы ограничить подачу воды в Крым. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщила вице-премьер, министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Ирина Верещук.

Разлей вода: в Крыму строят опреснители и роют скважины
Пополнить хранилища за счет снежной зимы не удалось

«Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже если мы политически хотим кому-то что-то доказать», — сказала Верещук во время рабочей поездки в Херсонскую область.

Ранее, 18 ноября, глава комитета по законодательству крымского парламента, зампред рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил, что власти Крыма намерены довести до конца дело о водной блокаде полуострова и наказать виновных.

25 августа глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что имена лиц, причастных к водной блокаде Крыма, установлены. Он напомнил, что срок лишения свободы за подобные преступления составляет от 12 до 20 лет. Тогда же рабочая группа, которая готовила иск к Украине из-за причинения ущерба Крыму, передала в работу Следственному комитету (СК) материалы по 12 лицам, которые поддерживали водную блокаду полуострова.

22 июля Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова. Предварительно, сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Россия частично разрешила проблему водоснабжения путем поиска новых источников и бурения скважин.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021