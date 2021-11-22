Пробки возникли из-за непогоды на трассе М-5 в Челябинской области

Движение фур на участке трассы М-5 в Челябинской области затруднено из-за погодных условий — на дороге образовалась гололедица. По информации очевидцев, большегрузам не удается преодолеть хребет в районе города Сим.

Некоторые автомобилисты стоят в пробке в сторону Челябинска еще со вчерашнего дня. Обычным автомобилям удается проскочить обледенелый участок. Грузовикам, тягачам и автобусам проехать не получается, передает kursdela.biz.

Как сообщалось 12 ноября, трудности при движении автомобилей возникли на федеральной трассе М-5 от Бакала до Миасса Челябинской области. Это было связано с сильным снегопадом. Циклон накрыл горный участок трассы. На дорогах было скользко, и на подъемах местами образовались очереди из грузовиков.