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Пробки возникли из-за непогоды на трассе М-5 в Челябинской области

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Движение фур на участке трассы М-5 в Челябинской области затруднено из-за погодных условий — на дороге образовалась гололедица. По информации очевидцев, большегрузам не удается преодолеть хребет в районе города Сим.

Некоторые автомобилисты стоят в пробке в сторону Челябинска еще со вчерашнего дня. Обычным автомобилям удается проскочить обледенелый участок. Грузовикам, тягачам и автобусам проехать не получается, передает kursdela.biz.

Как сообщалось 12 ноября, трудности при движении автомобилей возникли на федеральной трассе М-5 от Бакала до Миасса Челябинской области. Это было связано с сильным снегопадом. Циклон накрыл горный участок трассы. На дорогах было скользко, и на подъемах местами образовались очереди из грузовиков.

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