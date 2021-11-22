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Лукашенко и Путин не обсуждали вопрос о едином президенте Союзного государства

Лукашенко: вопрос единого президента Союзного государства не обсуждается с Путиным
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обсуждает с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о едином лидере Союзного государства. Об этом он сообщил в интервью Би-би-си.

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«А вопрос «один президент», «два президента»… Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит», — приводит его слова агентство БелТА 22 ноября.

Также в ходе беседы с журналистом белорусский лидер уточнил, что в данном контексте слово «союз» обозначает выстраивание отношений двух суверенных, независимых государств.

«Формируя свой союз с середины 1990-х годов… четко определялись, что это будут две страны — Беларусь и Россия, которые выстроят союз. И он будет мощнее, чем унитарное государство, — указал президент.

4 ноября состоялось заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Лидеры России и Белоруссии обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед.

На мероприятии также выступил премьер-министр России Михаил Мишустин и рассказал о подготовке документов по интеграции с Белоруссией. По его словам, работа по согласованию соответствующих документов является непростой, но способствующей взаимоприемлемым решениям.

Кроме того, в ходе заседания были приняты концепция миграционной политики России и Белоруссии и решения по обновленной военной доктрине. Эти документы входят в основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Со своей стороны Путин подчеркнул особое значение стабильности на границе двух стран. Он отметил, что Москва продолжит оказывать помощь братскому народу соседней республики.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.

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