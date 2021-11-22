Зимний сезон вылова корюшки начался раньше обычного на Сахалине

В Сахалинской области раньше обычного стартовал зимний сезон вылова корюшки. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

По данным ведомства, в этом году рыба пришла на острова раньше обычного — малоротку рыбаки начали ловить еще в начале ноября. Больше всего рыбы отмечено в северной части Сахалина, где местные жители исчисляют улов мешками.

По их словам, за один день можно поймать достаточное количество корюшки для готовки и высушивания. Жители Охинского и Долинского районов хвастаются своим уловом в социальных сетях. Они уже выходят на лед, ловят рыбу на удочки, а затем сушат ее, пишет Transsibinfo.com.

Организатор фестиваля «Сахалинский лед» Любовь Стрижма рекомендует островитянам ориентироваться на календарь сахалинского рыболова. По ее словам, нынешний год ничем не отличается от предыдущих.

«Единственное, в 2016 году лед на Изменчивом уже стоял, даже сохранились фотографии с того периода. Корюшка была. А сейчас там льдом и не пахнет. На юге, конечно, рыбалка на льду начнется позже, но в декабре, думаю выйдем. Озеро Выселковое у нас первое на юге примет рыболовов-любителей», — сделала прогноз Любовь Стрижма.