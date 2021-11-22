В Югре ввели режим самоизоляции для непривитых жителей четырех муниципалитетов

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО, Югра) первым из российских регионов обязал непривитых от коронавируса граждан самоизолироваться. Решение об этом 22 ноября принял региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Как следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале «Югра. Официально», меры направлены на сохранение здоровья жителей и предотвращение распространения коронавируса.

До 5 декабря установлен режим обязательной самоизоляции для не прошедших вакцинацию лиц, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (с. Леуши, пгт. Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. Мулымья). Исключения составят привитые от COVID-19 или перенесших заболевание, что подтверждено QR-кодом либо документом, выданным врачом.

«В этих муниципалитетах с 22 ноября по 5 декабря деятельность организаций общественного питания, фитнес-клубов может осуществляться с 06:00 до 23:00», — добавили в оперштабе.

Кроме того, до 20 декабря продлен запрет на проведение в округе массовых мероприятий, за исключением тех, которые можно провести с с соблюдением требований правовых актов губернатора Югры.

«Органам местного самоуправления муниципалитетов Югры рекомендовано отменить до 31 декабря выездные мероприятия по госрегистрации актов гражданского состояния и другие торжественные мероприятия», — отметили в оперштабе.

Посещение торговых центров несовершеннолетними до 14 лет без родителей запрещено до 20 декабря.

Как добавляет «Газета.Ru», в Роспотребнадзоре объясняли, что получившие обе прививки от коронавирусной инфекции или переболевшие в течение полугода не обязаны самоизолироваться при контакте с другими заболевшими.

Также 22 ноября в Ростовской области ввели обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет от коронавируса. В настоящее время об обязательной вакцинации пожилых граждан объявили несколько регионов. Среди них — Хабаровский край, Тамбовская и Калининградская области.

Ранее в этот день главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, что заболеваемость среди непривитых от COVID-19 выше в 13,5 раза, чем среди вакцинированных. По его словам, в реанимациях практически нет привитых людей.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян привиться от COVID-19. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от коронавирусной инфекции, не вакцинировались. Голикова предположила, что в каждой семье есть потери от коронавирусной инфекции.

В России в настоящее время проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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