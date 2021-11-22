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Глава ФНС призвал не рисковать с нелегальной сдачей квартир

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Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров призвал не рисковать с нелегальной сдачей квартир. Об этом он сообщил 22 ноября в эфире «России 24», которое опубликовано на сайте службы.

По его словам, отследить сдачу квартиры в аренду для налоговой инспекции зачастую не так сложно. Именно поэтому россиянам лучше не рисковать и зарегистрироваться в качестве самозанятых, чтобы платить небольшой налог с таких доходов.

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«90% съема жилья происходит через рекламу в интернете. Это не самый сложный ресурс для доступа, для того чтобы мы идентифицировали эту аренду <...> Вот режим налога на профессиональный доход, добровольный режим, был сделан специально для таких случаев. Ну серьезно, 4% от дохода — это не та сумма, ради которой стоит рисковать многим, сдавая квартиру в аренду», — сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что этот налоговый режим уже соблюдают 3,5 млн человек.

«Подключение занимает три минуты, выход из него занимает одну минуту, платеж автоматический. По-моему, выбор достаточно очевиден и совсем не сложен», — пояснил глава ФНС.

В апреле адвокат Олег Сухов предупредил об ответственности за нелегальную сдачу квартиры в аренду.

В частности, он рассказал, что налог от сдачи квартиры составляет 13%. Если нарушитель будет пойман, с него будут взысканы налоги за последние три года аренды, а также штраф в размере 20% суммы задолженности.

Сухов объяснил, что, для того чтобы попасть под уголовную ответственность, срок уклонения от налогов должен составить не менее трех лет, а сумма неуплаченного налога в месяц должна быть не менее 75 тыс. рублей. Срок неуплаты может быть и более коротким, если размер скрытого налога будет превышать 75 тыс. рублей в месяц.

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