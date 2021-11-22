Детский сад построят на месте аварийных домов в Омске

Новый детский сад построят на месте снесенных аварийных домов в Омске. Учреждение будет рассчитано на 140 воспитанников.

По данным мэрии Омска, на данный момент вносятся изменения в проект планировки территории, ограниченной улицей Б. Хмельницкого, левым берегом реки Оми, Окружной дорогой, улицей 2-й Производственной, улицей 25-я Линия, а также улицами Лермонтова, Берникова и Ипподромной. Детский сад разместится на улице 17-я Линия. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Проект строительства без замечаний прошел необходимые общественные обсуждения. Площадь детского сада превысит 5,1 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области создадут целевую программу по капитальному ремонту детских садов. На проведение работ уже в 2022 году может быть направлено свыше 500 млн рублей.