Телеканал NBC исключил связь наезда на толпу в Висконсине с терроризмом

Инцидент с наездом на толпу в Висконсине не связан с терроризмом. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, на начальных этапах расследования связи с терроризмом не установлено. Также нет указаний на то, что наезд был совершен из мести в связи с приговором по делу Кайла Риттенхауса, застрелившего двух и ранившего одного участника беспорядков в 2020 году.

В воскресенье красный внедорожник на скорости протаранил толпу людей на рождественском параде в американском городе Уокешо, штат Висконсин. Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю.

В результате произошедшего пять человек погибли, более 40 пострадали. В местной полиции заявили, что эти цифры могут измениться по мере сбора дополнительной информации, так как многие люди самостоятельно приезжают в районные больницы.

Подозреваемый в наезде на рождественский парад задержан.

19 ноября суд присяжных в американском штате Висконсин в городе Кеноша вынес оправдательный вердикт по делу 18-летнего Кайла Риттенхауса, застрелившего двух и ранившего одного участника беспорядков в 2020 году.

Риттенхаус утверждает, что приехал в штат Висконсин в августе 2020 года, чтобы защитить жителей города Кеноша от протестующих, среди которых были участники движения BLM, в переводе — «Жизни темнокожих важны». Летом прошлого года в городе вспыхнули массовые беспорядки, вызванные недовольством некоторых жителей тем, что сотрудник полиции ранил афроамериканца, проживающего в Кеноше.