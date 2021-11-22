В Большом театре объяснили потоп на Новой сцене

На Новой сцене Большого театра сработала автоматическая система пожаротушения, она была оперативно отключена. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Известиям» сообщили в пресс-службе театра.

«Театр подтверждает, что на Новой сцене Большого театра сработала автоматическая система пожаротушения. К счастью, благодаря оперативной деятельности инженерной службы, система работала всего 25 секунд. После чего была отключена. Достаточно большое количество воды попало на сцену, но ночная смена уже успела разобрать оформление оперы Вайнберга «Идиот», которая была показана на Новой сцене в воскресенье», — говорится в сообщении.

При этом декорации для нового спектакля еще не были установлены на сцене.

Сейчас инженерная и постановочная службы устраняют последствия включения системы пожаротушения.

В Большом театре выразили надежду на то, что последствия инцидента не скажутся на планах театра по выпуску балета «Мастер и Маргарита», премьера которого должна состояться 1 декабря.

9 октября 37-летний актер мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб на сцене Большого театра во время смены декорации в опере «Садко». В правоохранительных органах сообщили «Известиям», что погибший из-за шума не услышал, что ему пора было отбегать от декорации, которая стремительно опускалась на сцену.

После трагедии оперный певец, бас, заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Ульянов подчеркнул, что в Большом театре вопросам безопасности уделяется пристальное внимание. Он добавил, что артисты ознакомлены со всеми необходимыми инструкциями.

Балерина Анастасия Волочкова, свою очередь, подчеркнула, что в Большом театре есть проблемы с техникой безопасности. Балерина выразила уверенность в том, что это началось с реконструкции театра, в ходе которой, по ее словам, были украдены большие суммы денежных средств.

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