Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Новые санкции Евросоюза против Белорусии вступят в силу в конце ноября
Политика
Путин подписал закон о дистанционном заключении трудового договора
Мир
Действующий президент Болгарии Румен Радев победил на выборах
Мир
Лукашенко заявил о нежелании обострять отношения с Польшей
Общество
Правительство утвердило новый порядок получения пенсионных выплат
Политика
В ГД внесли запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника законопроект
Мир
Глава СК Белоруссии заявил о 132 пострадавших мигрантах на польско-белорусской границе
Политика
В СВР назвали Госдепартамент США рупором лживой пропаганды
Экономика
Курс евро поднялся выше 84 рублей впервые с начала октября
Общество
Премьер Италии обсудил с Путиным миграционный кризис на границе Польши

Сервис по проверке автомобильных штрафов на сайте ГИБДД перестал работать

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На сайте ГИБДД России в понедельник, 22 ноября, не работает система проверки штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Лихой поворот: как россиян накажут за опасное вождение
Несоблюдение дистанции или резкое торможение обойдется нарушителю в 3 тыс. рублей

«Проверка наличия неуплаченных штрафов завершилась ошибкой», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке воспользоваться сервисом.

При этом ошибка появляется не только в десктопной версии, но и в мобильной.

14 ноября президент России Владимир Путин поручил внедрить приложение для штрафов за нарушения ПДД. Согласно распоряжению лидера, в России появится возможность штрафовать за нарушения правил ПДД на основе фото и видео, которые получают через специальное мобильное приложение.

Ранее, 1 ноября, стало известно, что в том случае, если новая версия Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будет утверждена, в ней появятся новые штрафы для водителей. Так, если водитель неоднократно отказывается остановить транспортное средство по требованию полиции во время преследования, его ждет штраф в размере 40 тыс. рублей. За езду в состоянии опьянения с ребенком в салоне предусмотрен штраф в размере до 50 тыс. рублей, а также лишение прав.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021