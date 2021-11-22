Сервис по проверке автомобильных штрафов на сайте ГИБДД перестал работать

На сайте ГИБДД России в понедельник, 22 ноября, не работает система проверки штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

«Проверка наличия неуплаченных штрафов завершилась ошибкой», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке воспользоваться сервисом.

При этом ошибка появляется не только в десктопной версии, но и в мобильной.

14 ноября президент России Владимир Путин поручил внедрить приложение для штрафов за нарушения ПДД. Согласно распоряжению лидера, в России появится возможность штрафовать за нарушения правил ПДД на основе фото и видео, которые получают через специальное мобильное приложение.

Ранее, 1 ноября, стало известно, что в том случае, если новая версия Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будет утверждена, в ней появятся новые штрафы для водителей. Так, если водитель неоднократно отказывается остановить транспортное средство по требованию полиции во время преследования, его ждет штраф в размере 40 тыс. рублей. За езду в состоянии опьянения с ребенком в салоне предусмотрен штраф в размере до 50 тыс. рублей, а также лишение прав.