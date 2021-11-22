«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Самарской области

Синоптики предупредили жителей Самарской области о гололедице. В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

По информации Приволжского УГМС, дороги станут скользкими в ночь на 23 ноября, уточняет НИА «Самара». Сотрудники МЧС просят граждан соблюдать правила безопасного передвижения по дорогам.

Пешеходов просят подобрать нескользящую обувь и обходить опасные места. При переходе проезжей части следует смотреть по сторонам и не переходить на бег. Водителей просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Ранее синоптики предупредили о морозах в первой половине недели в Центральной России. Температура воздуха будет опускаться до –10 градусов. Однако во второй половине недели суточные колебания температуры будут укладываться в диапазон от –3 до +2 градусов.