Сервис такси опроверг рост цен в Казани после QR-кодов в транспорте

Цены на услуги такси в Казани сохранятся в пределах нормы. Об этом заявили 22 ноября в сервисе «Яндекс Go», комментируя информации о скачке цен на такси после введения в столице Татарстана QR-кодов в транспорте.

«Резкого роста повышающего коэффициента не наблюдается, и тарифы в регионе также не менялись. Ситуация в пределах уровня, который соответствует текущим погодным условиям и времени года», — приводит RT сообщение компании.

Ранее ряд СМИ сообщили об увеличении цен на поездки и времени ожидания автомобиля такси в Казани.

В понедельник утром в Казани высадили из общественного транспорта почти 800 пассажиров, у которых не было QR-кодов о вакцинации против COVID-19. Местами возникали конфликтные ситуации. В метро также не обошлось без перепалок и потасовок.

С 22 ноября в республике начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации против COVID-19, перенесенной болезни или справки о медотводе. Такси данный запрет не касается.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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