Песков прокомментировал ситуацию с введением в Татарстане QR-кодов на транспорте

В Кремле надеются, что проблемы, возникшие при введении QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане, решатся в самое ближайшее время. Об этом 22 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, реализация подобных решений подразумевает возникновение определенных проблем на начальном этапе, но мы надеемся, что скоро ситуация стабилизируется», — сказал он.

Песков подчеркнул, что введение новых ограничительных мер направлено, в первую очередь, на обеспечение безопасности здоровья россиян.

С понедельника в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от COVID-19, перенесенной болезни или справки о медотводе. Утром 22 ноября в Татарстане высадили из транспорта более 500 человек без QR-кодов.

В этот же день минтранс и минздрав Татарстана прокомментировали «Известиям» ситуацию с высадкой пассажиров без QR-кодов. В частности, в минтрансе сообщили, что с понедельника в регионе приостановили действие 164 тыс. карт из 385,5 тыс. Базы ежедневно синхронизируются из-за поступлений новых сведений.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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