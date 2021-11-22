Политолог не сомневается в лишении Рашкина неприкосновенности

Депутаты Госдумы несомненно дадут согласие на лишение депутатской неприкосновенности парламентария от КПРФ Валерия Рашкина. Такое мнение «Известиям» в понедельник, 22 ноября, выразил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Даст (согласие на лишение неприкосновенности. — Ред.), совершенно не сомневаюсь, что даст. 100%. Дело в том, что статья, которая ему инкриминируется, она очень однозначная», — отметил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что Рашкин уже не первый чиновник, который «горит» на статье о незаконном убийстве животных.

«Причем серьезные люди. Не только из публичной политики, а управленцы и лица со связями с именами», — отметил он.

Мартынов также допустил, что Рашкину могут инкриминировать статью о нарушении правил применения огнестрельного оружия.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Изначально парламентарий заявлял, что он не охотился в Саратовской области на животных, а тушу лося он якобы нашел во время прогулки вместе с товарищем.

17 ноября стало известно, что представление Генеральной прокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в нижнюю палату парламента. В этот же день глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба сообщил, что комиссия до 23 ноября рассмотрит представление о снятии иммунитета с парламентария.

19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже он сказал, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

Тогда же он объяснил, почему соврал о том, что нашел тушу лося в лесу. По словам Рашкина, он «растерялся» и сказал первое, что пришло в голову, потому что «до этого две ночи не спал после болезни, операции на почки, операции на глаз, извлечение камня». Также он сообщил, что хочет купить лося и выпустить его там, где он застрелил животное.

22 ноября Рашкин признал, что охотился в лесу незаконно. Кроме того, депутат заявил, что никогда не выписывал для себя разрешение на охоту и не проверял его наличие.

Комиссия ГД по мандатным вопросам на заседании в понедельник рекомендовала депутатам дать согласие на представление генпрокурора РФ о лишении депутатской неприкосновенности Рашкина. Генпрокуратура в этот же день попросила Госдуму разрешить избрать меру пресечения в отношении парламентария в виде запрета определенных действий. Отмечалось, что решение о мере пресечения связано с тем, что Рашкин хорошо знает свидетелей и имеет возможность оказывать на них давление.