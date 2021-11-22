В Кишиневе неизвестный попытался обстрелять здание мэрии из лука

В Кишиневе неизвестный мужчина попытался обстрелять из лука здание городской администрации. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает агентство Sputnik Moldova.

«Необычный инцидент произошел в Кишиневе: неизвестный мужчина с луком в руках пытался выпустить стрелу в здание мэрии. Молодой человек был остановлен сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

Фотографии инцидента были опубликованы в социальных сетях. Один из очевидцев сообщил, что молодого человека с луком снимал на видео его знакомый.

На данный момент на лучника составлен протокол, мотивы его поступка выясняются. Отмечается, что здание ущерба не получило.

13 октября в Норвегии мужчина обстрелял стрелами из лука людную улицу. Нападавшего задержали спустя полчаса после атаки. Он действовал в одиночку.

В результате атаки погибли пять человек — четверо женщин и один мужчина, всем им от 50 до 70 лет. Еще два человека были госпитализированы. Подозреваемому были предъявлены обвинения.