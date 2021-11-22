В СВР назвали Госдепартамент США рупором лживой пропаганды

Госдепартамент Соединенных Штатов распространяет заведомо ложную информацию о якобы концентрации на территории России сил для последующего военного вторжения на Украину. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении «Известий» пресс-релизе Службы внешней разведки (СВР) РФ за 22 ноября.

«В последнее время американские чиновники активно запугивают мировое сообщество якобы подготовкой России к агрессивным действиям в отношении Украины. По нашим данным, Госдеп США через дипломатические каналы доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию, касающуюся концентрации сил для военного вторжения на Украину на территории нашей страны», — сказано в сообщении.

В СВР добавили, что Штаты намеренно «рисуют страшную картину того, как полчища российских танков будут крушить украинские города», а также заверяют в якобы имеющихся в их распоряжении «достоверных сведений» о подобных намерениях РФ.

«Но более всего удивляет то, с какой скоростью некогда вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды», — заключили в пресс-бюро.

Ранее в понедельник американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале следующего года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

Тогда же украинский политолог Михаил Погребинский охарактеризовал слова главы разведуправления министерства обороны Украины Кирилла Буданова о якобы планах России напасть на Украину зимой как фейк или политическую игру. По словам Погребинского, задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО. Он выразил надежду, что высшие руководители Украины «не примут решения о чем-то серьезном, способном зажечь огонь третьей мировой войны», потому что все понимают недопустимость подобного.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что перемещение российских войск внутри России не представляет ни для кого угрозы.

Ранее в западных СМИ появились статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

До этого газета The New York Times сообщала, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.