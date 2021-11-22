Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Новые санкции Евросоюза против Белорусии вступят в силу в конце ноября
Политика
Путин подписал закон о дистанционном заключении трудового договора
Мир
Действующий президент Болгарии Румен Радев победил на выборах
Мир
Лукашенко заявил о нежелании обострять отношения с Польшей
Общество
Правительство утвердило новый порядок получения пенсионных выплат
Политика
В ГД внесли запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника законопроект
Мир
Глава СК Белоруссии заявил о 132 пострадавших мигрантах на польско-белорусской границе
Политика
В СВР назвали Госдепартамент США рупором лживой пропаганды
Экономика
Курс евро поднялся выше 84 рублей впервые с начала октября
Общество
Премьер Италии обсудил с Путиным миграционный кризис на границе Польши
Сюжет:

Премьер Италии обсудил с Путиным миграционный кризис на границе Польши

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Совета министров Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путины обсудил миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщается на сайте итальянского правительства.

Выход в простой: как изменился лагерь беженцев на границе Польши и РБ
Из леса у погранперехода «Брузги» мигрантов переместили в логистический центр

«Состоялся телефонный разговор председателя правительства Италии Марио Драги и президента РФ Владимира Путина. В центре беседы были миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии, динамика цен на энергоносители и ситуация на Украине», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления о том, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии выгоден России, являются фантазией западных политиков. По ее словам, никакими фактами эти данные заявления не подкреплены.

Кроме того, Захарова заявила, что ситуация на белорусско-польской границе стала «показательным примером информационной войны». По ее словам, угрозой для существования Евросоюза якобы стали 3 тыс. иракцев. Однако Италия пропускает большее число людей за несколько дней.

17 ноября Захарова заявила, что статья главного редактора Маурицио Молинари Repubblica о якобы причастности России к миграционному кризису в Европе является «восхитительной чушью», демонстрирующей отсутствие культуры фактчекинга и знаний географии у итальянских журналистов.

В тот же день представитель МИДа обратила внимание на то, как НАТО продолжает информационную обработку населения Европы. Она отметила, как альянс бездоказательно обвиняет Россию во вмешательстве в дела других государств.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021