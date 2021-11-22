Классы в 37 школах отправили на карантин в Петербурге

По данным на 22 ноября, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты 15 групп в 14 детских садах Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в городском комитете по образованию.

«На обучении с использованием дистанционных технологий временно находится 71 класс в 37 школах, что составляет 0,35% от общего количества классов в городе», — отметили в Смольном.

Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей — 2609 (0,47% от общего количества), передает телеканал «78».

Как стало известно 19 ноября, в Алтайском крае на карантин полностью закрылись три школы, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Это связано с отсутствием более 20% детей из-за заболеваний ОРВИ. Кроме этого, по данным на 17 ноября, ушли на карантин либо перевелись на дистант 218 классов в 82 школах и семь групп в 25 детсадах. После каникул, с 8 ноября, школы и колледжи региона вернулись к обычному учебному графику.