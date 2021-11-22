Адвокат назвала не подпадающие под дистанционный договор профессии

Дистанционно заключить трудовой договор не получится у силовиков и у представителей тех специальностей, где без прохождения психолога, сдачи нормативов и серьезной врачебной комиссии не обойтись. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Известиям» сообщила адвокат Евгения Квартальнова.

«Для творческих профессий, специальностей экономического спектра, IT-специалистов этот закон — большой шаг в беспроблемное трудовое будущее. Благодаря ему станет меньше «серых» удаленщиков, которые передумали после самоизоляции «выходить из дома» и возвращаться в офис. А следом возрастет приток средств в нашу налоговую казну», — заявила Квартальнова.

Она выразила мнение, что дистанционное заключение трудового договора позволит соискателю найти работодателя из другого региона, а также удаленно пройти собеседование.

«Возрастет оперативность оформления официальных трудовых отношений, ведь сотрудники смогут подписывать важные рабочие бумаги электронной подписью, а также иметь быстрый доступ к необходимым документам. Теперь не придется ездить в кадровую службу. Будет проще получить все услуги, где требуются данные от работодателя. Нужные сведения будут доступны в цифровом виде», — заключила адвокат.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовой договор дистанционно. Согласно нововведению, документ можно будет подписывать в электронном виде без дублирования на бумажном носителе.

Комментируя данную новость, адвокат «Дигмар Групп» Юнис Дигмар выразил мнение, что заключение трудового договора дистанционно позволит построить взаимодействие между работодателем и удаленным сотрудником. При этом специалист отметил, что наиболее критичные документы указанным законом, вероятно, всё равно подлежат оформлению в бумажном виде. В пример он привел акт о несчастном случае на производстве и приказ об увольнении.

Закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс (ТК) Российской Федерации в части регулирования электронного документооборота в сфере трудовых отношений» был принят Госдумой 17 ноября. Его одобрил Совет Федерации 19 ноября.

Согласно документу, организации самостоятельно примут решение о переходе на электронный кадровый документооборот. Работодатель должен уведомить сотрудников об этом переходе, а сотрудники вправе отказаться от такого формата.