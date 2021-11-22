Лавров обвинил Украину в провокациях из-за использования комплексов Javelin в Донбассе

Украина пытается провокациями обострить обстановку в Донбассе. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

Таким образом Лавров прокомментировал заявление руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова. Он рассказал, что ВСУ впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Но в принципе в последние недели, месяцы мы наблюдаем такой поток сознания со стороны украинского руководства. Особенно со стороны военных поток сознания — такого чрезмерно воспаленного и опасного. Потому что когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию», — заявил министр иностранных дел России.

Кроме того, Лавров на пресс-конференции заявил, что на готовящейся встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена будет обсуждаться тема Украины, добавляет сайт «Газета.Ru».

21 ноября Буданов заявил, что ПТРК Javelin вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором в конфликте ДНР и ЛНР.

Буданов также подчеркнул, что Киеву требуется поддержка США, при этом Вашингтон, уверен он, должен оказать ее как можно раньше. Кроме того, по его мнению, Россия якобы разжигает беспорядки на Украине и обращает внимание на выступления народа против действующей власти.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину, не исключены провокации на этот счет. При этом официальный представитель Кремля добавил, что такое поведение «не совсем логично и не совсем прилично».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.