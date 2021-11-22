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Лавров обвинил Украину в провокациях из-за использования комплексов Javelin в Донбассе

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Украина пытается провокациями обострить обстановку в Донбассе. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

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Таким образом Лавров прокомментировал заявление руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова. Он рассказал, что ВСУ впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Но в принципе в последние недели, месяцы мы наблюдаем такой поток сознания со стороны украинского руководства. Особенно со стороны военных поток сознания — такого чрезмерно воспаленного и опасного. Потому что когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию», — заявил министр иностранных дел России.

Кроме того, Лавров на пресс-конференции заявил, что на готовящейся встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена будет обсуждаться тема Украины, добавляет сайт «Газета.Ru».

21 ноября Буданов заявил, что ПТРК Javelin вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором в конфликте ДНР и ЛНР.

Буданов также подчеркнул, что Киеву требуется поддержка США, при этом Вашингтон, уверен он, должен оказать ее как можно раньше. Кроме того, по его мнению, Россия якобы разжигает беспорядки на Украине и обращает внимание на выступления народа против действующей власти.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину, не исключены провокации на этот счет. При этом официальный представитель Кремля добавил, что такое поведение «не совсем логично и не совсем прилично».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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