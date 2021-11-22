Бывшая возлюбленная принца Гарри рассказала об их расставании

Бывшая девушка британского принца Гарри модель Флоренс Сент-Джордж призналась, что была рада окончанию отношений с наследником престола, так как с трудом выдерживала внимание журналистов. Об этом 22 ноября сообщает The Independent.

«Новые статьи появлялись почти каждый день, моих школьных друзей буквально допрашивали, а под моей дверью круглосуточно дежурили папарацци», — поделилась девушка.

Модель также сказала, что «снимает шляпу перед теми, кто может выдержать подобный образ жизни», и добавила, что сразу поняла, что это не для нее.

Сент-Джордж и принц Гарри встречались в 2011 году.

10 июля стало известно, что британская благотворительная организация Population Matters (выступает за сохранение оптимальной численности населения) вручит принцу Гарри и его супруге Меган Маркл награду £500 ($695) за решение не заводить больше двух детей.

«Меньшая по размеру семья снижает наше влияние на Землю и дает больше шансов всем нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете», — заявили в организации.

Сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи родился 6 мая 2019 года, их дочь Лилибет Диана появилась на свет 4 июня этого года.

Ранее, 24 июня, издание Daily Star со ссылкой на источник написало, что принц Гарри и Меган Маркл продолжали получать финансовую поддержку от королевской семьи даже после того, как заявили о разрыве с Букингемским дворцом.