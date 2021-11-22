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Российская делегация не обнаружила нарушений на выборах в Венесуэле

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Российская делегация не обнаружила нарушений на муниципальных выборах в Венесуэле. Об этом в понедельник, 22 ноября заявил «Известиям» глава делегации, член ЦИК Александр Курдюмов.

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«Мы посетили более 40 участков в Каракасе, общались с членами комиссий, наблюдателями из самых разных стран. Никаких нарушений выявлено не было. Всё организовано в рамках закона страны», — подчеркнул он.

По словам Курдюмова, на избирательных участках были созданы условия абсолютной анонимности. Граждане делали свой выбор в электронном формате за специальной ширмой, поскольку в Венесуэле вместо бюллетеней используются компьютерные программы.

После голосования избиратель получает специальный чек, который подтверждает только факт голосования, информации о конкретном выборе на этом документе нет. Чек избиратель опускают в урну, а данные о голосовании передаются непосредственно в ЦИК страны, пояснил он.

О том, что делегация Центральной избирательной комиссии РФ прибыла в венесуэльский Каракас для наблюдения за местными выборами сообщил 20 ноября посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Он отметил, что по прибытии делегация успела пообщаться с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, главой МИД Феликсом Пласенсией, представителями депутатского корпуса и коллегами-наблюдателями из разных стран.

21 ноября в Венесуэле прошли региональные и муниципальные выборы, в ходе которых определяли будущих глав местной исполнительной власти и членов заксобраний. На выборные должности претендуют более 70 тыс. кандидатов. Для наблюдения за выборами в страну прибыли около 300 иностранных экспертов.

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