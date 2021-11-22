Пожароопасный сезон завершился в Оренбургской области

В Оренбургской области официально закрыли пожароопасный сезон. Всего в 2021 году от огня пострадало свыше 6,11 тыс. га зеленых насаждений.

Лесные пожары начались в Оренбуржье 7 апреля. На землях лесного фонда зарегистрировали 281 возгорание, уточняет 56orb.ru. По данным МЧС, были выявлены различные причины пожаров. В 51 случае огонь перешел с территорий других регионов, еще в 85 случаях пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Причиной 26 возгораний стала грозовая активность. В 119 случаях причины пожара установить не удалось.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» Оренбуржье в 2021 году закупило 30 единиц лесопожарной техники.

Всего в России в 2021 году произошло свыше 15 тыс. природных пожаров, площадь горения превысила 10 млн га.