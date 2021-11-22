Появились кадры с места взрыва газа в Махачкале

Последствия взрыва газа в жилом дома в Махачкале попали на видео, кадры 22 ноября опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Как следует из видео, часть здания разрушена взрывной волной, выбиты оконные рамы. На месте окон появляются языки пламени, над зданием поднимается черный дым.

На месте взрыва работали сотрудники спасательных служб и полицейские. Также около здания, где прогремел взрыв газа, собрались десятки очевидцев.

Взрыв газа произошел днем в понедельник, 22 ноября, в двухэтажном доме на улице Амет-Хана Султана. После взрыва начался пожар, его локализовали на площади 120 кв. м.

В результате взрыва, предварительно, пострадали четыре человека.

15 ноября в короде Копейск Челябинской области в результате взрыва газа в частном доме погибли три человека. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

25 октября взрыв газа произошел в пятиэтажном многоквартирном доме в Набережных Челнах (Татарстан). Разрушились шесть квартир. Жильцов эвакуировали и разместили в пунктах временного размещения.

В больнице во время операции погибла девушка 1999 года рождения, которую извлекли из-под завалов. Также скончался 70-летний хозяин квартиры, ставшей эпицентром взрыва.