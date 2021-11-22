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Появились кадры с места взрыва газа в Махачкале

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Последствия взрыва газа в жилом дома в Махачкале попали на видео, кадры 22 ноября опубликовал телеканал РЕН ТВ.

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Как следует из видео, часть здания разрушена взрывной волной, выбиты оконные рамы. На месте окон появляются языки пламени, над зданием поднимается черный дым.

На месте взрыва работали сотрудники спасательных служб и полицейские. Также около здания, где прогремел взрыв газа, собрались десятки очевидцев.

Взрыв газа произошел днем в понедельник, 22 ноября, в двухэтажном доме на улице Амет-Хана Султана. После взрыва начался пожар, его локализовали на площади 120 кв. м.

В результате взрыва, предварительно, пострадали четыре человека.

15 ноября в короде Копейск Челябинской области в результате взрыва газа в частном доме погибли три человека. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

25 октября взрыв газа произошел в пятиэтажном многоквартирном доме в Набережных Челнах (Татарстан). Разрушились шесть квартир. Жильцов эвакуировали и разместили в пунктах временного размещения.

В больнице во время операции погибла девушка 1999 года рождения, которую извлекли из-под завалов. Также скончался 70-летний хозяин квартиры, ставшей эпицентром взрыва.

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