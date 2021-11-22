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Рашкин сообщил о проблемах со сном после убийства лося

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в понедельник, 22 ноября, заявил, что не спит ночами из-за убийства лося в Саратовской области.

«На душе кошки скребут. Мне горько, обидно, досадно (из-за убийства лося. — Ред.)», — заявил журналистами Рашкин перед заседанием дисциплинарной комиссии в Госдуме.

Парламентарий подчеркнул, что якобы не знал об отсутствии документов, разрешающих охоту.

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«Первое — не проверил. Второе — ошибка или злой умысел, какие-то стечения обстоятельств — что приглашающая сторона не имела документ-разрешение на отстрел. Вот две вещи, которые, я считаю, на сегодня являются краеугольными. Независимо от этого я считаю морально себя виновным», — сообщил депутат.

Он добавил, что готов заплатить за убитого лося 80 тыс. рублей.

«Там 80 тыс. рублей ущерба. Я направил соответствующий документ в комитет по охоте и рыболовству и сказал: «Дайте мне счет, я перечислю туда сразу, не задерживая», — заключил Рашкин.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

18 ноября Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже он сказал, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

Тогда же он объяснил, почему соврал о том, что нашел тушу лося в лесу. По словам Рашкина, он «растерялся» и сказал первое, что пришло в голову, потому что «до этого две ночи не спал после болезни, операции на почки, операции на глаз, извлечение камня».

17 ноября глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба сообщил, что комиссия до 23 ноября рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о снятии иммунитета с Рашкина. Представление надзорного ведомства поступило в Госдуму.

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