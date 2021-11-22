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В Италии призвали заменить нормандский формат на новый

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Политолог и председатель итальянского аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани заявил, что нормандский формат переговоров по Украине переживает кризис из-за устаревания самого переговорного формата, который на протяжении длительного срока позволил лишь частично достигнуть поставленные цели.

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Политолог отметил в беседе с Lenta.Ru в понедельник, 22 ноября, что ситуацию осложняет грядущая смена канцлера Германии, а также будущие президентские выборы во Франции. Политолог предложил заменить существующий формат на новый и более действенный.

«Необходимо определить новый переговорный механизм, также принимая во внимание политические изменения в Париже и Берлине», — отметил Грациани.

Политолог добавил, что вряд ли проблема Донбасса является приоритетной для Германии и Франции и даже простое составление дорожной карты для разрешения конфликта на юго-востоке Украины могут расценить как успех для нового немецкого канцлера Олафа Шольца и нового президента Франции, в случае если Эммануэль Макрон проиграет выборы.

18 ноября врио канцлера ФРГ Ангела Меркель выразила сожаление, что саммит нормандского формата не состоялся, добавив, что Россия отвергает «встречи ради встреч».

Таким образом политик прокомментировала публикацию переписки министров иностранных дел России, Германии и Франции Сергея Лаврова, Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана, которую МИД РФ предал гласности из-за искажения подхода Москвы к проведению встречи в нормандском формате и роли страны во внутриукраинском урегулировании.

18 ноября публикацией переписки с Лавровым возмутились в МИД Германии и Франции, назвав ее противоречащей дипломатическим правилам и практике. Тогда же замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, коллеги по «нормандскому формату передергивают ситуацию», выставляя российскую сторону недостаточно заинтересованной в конструктивной работе.

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