Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Махачкале

По предварительным данным, четыре человека пострадали в результате взрыва газа в двухэтажном частном доме в Махачкале. Об этом 22 ноября сообщает «Интерфакс».

«Газ взорвался в двухэтажном частном доме в Махачкале напротив банкетного зала «Маракеш». По предварительным данным, четыре человека пострадали», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что спасатели МЧС и полицейские прибыли к месту взрыва.

15 ноября стало известно, что в городе Копейск Челябинской области в результате взрыва газа в частном доме погибли три человека. В тушении были задействованы 47 человек и 14 единиц техники, в том числе 27 человек и семь единиц техники от МЧС. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.