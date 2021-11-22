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Китай опроверг данные о запуске ракеты с гиперзвукового глайдера

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг получившие распространение в СМИ сведения об запуске ракеты с планирующего гиперзвукового летательного аппарата (глайдера).

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«Насколько мне известно, эти испытания были рядовыми аэрокосмическими испытаниями по проверке технологии повторного использования космического аппарата», — заявил он в ходе брифинга 22 ноября, передает ТАСС.

Как уточнил представитель ведомства, то, что отделилось от аппарата перед возвращением, «является частями комплекса, которые сгорают в атмосфере при падении».

Днем ранее газета Financial Times сообщила, что состоявшиеся летом испытания гиперзвукового оружия КНР включали в себя запуск ракеты с глайдера, движущегося со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Отмечалось, что над Южно-Китайским морем от глайдера отделился другой объект. Как предполагают эксперты, это могло быть средство радиоэлектронного противодействия, призванное выводить из строя элементы ПРО противника.

В октябре заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что КНР в ближайшие годы способна обойти РФ и Америку в военной мощи, а темпы разработки гиперзвукового вооружения в Китае намного выше, чем в России и Соединенных Штатах.

Данное высказывание в беседе с «Известиями» прокомментировал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, в перспективе Китай неизбежно станет главным соперником США во всех компонентах. Как отметил специалист, Китай активно развивает новые системы вооружения. К примеру, у них уже налажен выпуск истребителей пятого поколения J-20 — по оценкам экспертов, выпущено до 150 таких машин.

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