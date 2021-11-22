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Юрист оценил закон о дистанционном заключении трудовых договоров

Юрист Дигмар оценил внедрение дистанционного заключения трудовых договоров
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Закон, предусматривающий заключение трудового договора дистанционно, позволит также построить взаимодействие между работодателем и удаленным сотрудником. Такое мнение в понедельник, 22 ноября, «Известиям» выразил адвокат «Дигмар Групп» Юнис Дигмар.

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Ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал соответствующий документ. Согласно нововведению, трудовой договор можно будет подписывать в электронном виде без дублирования на бумажном носителе.

Юрист подчеркнул, что действующий Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность заключения трудового договора путем обмена электронными документами между работодателем и дистанционным работником.

«Принятый закон распространяет такую возможность на обычных работников, позволяя работодателю с применением электронного документооборота не только заключать трудовые договоры, но и построить всё взаимодействие с персоналом в электронной форме», — указал он.

При этом Дигмар отметил, что наиболее критичные документы указанным законом, вероятно, всё равно подлежат оформлению в бумажном виде. В пример он привел акт о несчастном случае на производстве и приказ об увольнении.

«В этом смысле законодатель, вероятнее всего, попытался исключить возможные правовые риски дальнейшего изменения работодателем уже изданных документов в случае потенциального спора с работником», — заявил юрист.

Закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс (ТК) Российской Федерации в части регулирования электронного документооборота в сфере трудовых отношений» был принят Госдумой 17 ноября. Его одобрил Совет Федерации 19 ноября.

Документ предполагает возможность отказа от бумажных носителей информации, например, при оформлении трудовых договоров, приказов, распоряжений, заявлений, должностных инструкций и т.д.

Организации самостоятельно примут решение о переходе на электронный кадровый документооборот. Работодатель должен уведомить сотрудников об этом переходе, а сотрудники вправе отказаться от такого формата.

О том, что Минтруд готовит законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ (в части перехода на электронный кадровый документооборот)» стало известно 15 января.

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