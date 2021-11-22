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Песков прокомментировал ситуацию с введением в Татарстане QR-кодов на транспорте

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Проблемы, связанные с введением QR-кодов для проезда на общественном транспорте в Татарстане, будут решены в ближайшее время. Об этом 22 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

От метки: как будут работать QR-коды в разных отраслях
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«Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определённых проблем на первом этапе, но надеемся, что скоро ситуация выровняется», — сказал он.

По словам Пескова, принятие властями регионов новых ограничений обусловлено обеспечением безопасности здоровья людей. Это единственная цель, которая преследуется в дни эпидемии коронавируса, сказал он.

Власти Татарстана используют свои региональные полномочия, напомнил Песков. Они имеют право высаживать граждан без QR-кодов из общественного транспорта.

Как отмечает «Газета.Ru», президент республики Рустам Минниханов объяснил принятие новых ограничений многочисленными нарушениями масочного режима.

С понедельника в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации против COVID-19, перенесенной болезни или справки о медотводе. Утром 22 ноября в Татарстане высадили из транспорта более 500 человек без QR-кодов.

В этот же день Минтранс и Минздрав Татарстана прокомментировали «Известиям» ситуацию с высадкой пассажиров без QR-кодов. В частности, в минтрансе сообщили, что с понедельника в регионе приостановили действие 164 тыс. карт из 385,5 тыс. Базы ежедневно синхронизируются из-за поступлений новых сведений.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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